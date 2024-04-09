美股波動不大 法人：台股關注美經濟數據

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（中央社記者鍾榮峰台北9日電）市場靜待美國3月CPI數據和聯準會（Fed）會議記錄，美股四大指數交投清淡，台積電ADR漲1.01%。台股8日終場上漲80點收20417點，投信連25日買超台股，外資在台指期減碼淨空單。法人表示，台股盤勢仍沿5日線走揚，趨勢未變，本週關注美重要經濟數據。

美國將於10日公布3月消費者物價指數（CPI）年增率，本週美國聯邦準備理事會（Fed）也將公布最新會議紀錄，美股今天交投清淡，四大指數收盤持平。

道瓊工業指數小跌11.24點或0.03%，收38892.80點，標準普爾指數挫1.95點或0.04%，收5202.39點。

科技股為主的那斯達克指數升5.44點或0.03%，收16253.96點，費城半導體指數小漲6.26點或0.13%，收4825.39點。

人工智慧（AI）晶片大廠輝達（NVIDIA）收871.33美元，跌0.99%，超微（AMD）收169.9美元，跌0.31%，台積電美國存託憑證（ADR）收142.79美元，漲1.01%。

台股加權指數8日終場上漲80.1點，收在20417.7點，成交值新台幣4006.32億元，加計盤後4159.11億元。

三大法人外資及陸資賣超、投信買超、自營商賣超，合計賣超109.34億元，其中自營商賣超18.43億元，投信買超32.75億元，外資及陸資賣超123.66億元。根據統計，3月起至4月8日，投信已連續25個交易日買超台股。

觀察外資8日賣超個股動向，根據台灣證券交易所統計，00929復華台灣科技優息、00919群益台灣精選高息兩檔ETF，成為外資狙擊前2大標的，分別遭外資賣超5.29萬張和2.48萬張。

在台指期淨部位，三大法人8日淨空單減少1180口至5328口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨空單減少1612口至5854口。

本土期貨法人分析，台股8日以上下影線紅K棒完全收復3日清明連假前的黑K跌幅，不過短線漲多遇壓，買盤追價意願收斂，目前盤勢仍沿5日線走揚，趨勢未變，本週關注美經濟數據。

台積電擴大美國投資，8日宣布將在亞利桑那州增建第3期晶圓廠。此外，台積電亞利桑那州第2期晶圓廠增加提供2奈米製程技術，總投資金額達650億美元（約新台幣2兆880億元），獲得美國晶片法案66億美元（約新台幣2120億元）補助。

台積電亞利桑那州第1期晶圓廠預計2025年上半年開始生產4奈米晶片，第2期晶圓廠將於2028年開始生產3奈米和2奈米晶片，台積電並決定建置第3期晶圓廠，規劃生產2奈米和更先進製程。（編輯：張均懋）1130409