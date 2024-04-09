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中裕愛滋病新藥授權五洲藥物 搶進港澳市場

2024/4/9 09:51
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（中央社記者何秀玲台北9日電）新藥公司中裕今天公告，和五洲藥物國際貿易有限公司簽訂行銷契約，在香港及澳門獨家銷售旗下愛滋病新藥Trogarzo；相關授權條件因雙方契約保密約定，不予揭露。

中裕指出，根據合約規定，五洲藥物公司將負責約定地區藥證的申請，以及Trogarzo產品推廣和商業化，賦予五洲藥物在香港及澳門的專屬Trogarzo行銷權利。

中裕也提到，五洲藥物在澳門是引進全球不同的創新性藥物及藥品分銷、註冊的綜合性醫藥公司。自成立以來，五洲藥物在5年內將10多種產品引入中國；目前五洲藥物已在香港組團隊，讓產品能商業化。

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中裕表示，Trogarzo目前主要在美國銷售，今年3月13日與沙烏地阿拉伯藥品行銷公司AcedrA簽訂Trogarzo在中東及北非地區的獨家銷售行銷契約；這次再擴展至香港及澳門，將有助於擴展Trogarzo使用人群，進而提升公司未來營收，對公司整體利益和長期價值將有助益。

中裕並指出，今年3月22日公告，旗下合併用藥、抗愛滋病新藥TMB-365/TMB-380臨床2a期的核心組，首位受試者接受治療，這次規劃納入受試者人數為20人，如果試驗進行順利，預計今年底將可獲得初步結果分析。（編輯：郭無患）1130409

#中裕
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