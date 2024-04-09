車用電子等3項國際展17日舉行 聚焦電動車AI趨勢

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（中央社記者劉千綾台北9日電）台北國際車用電子展等3項展覽下週舉行，外貿協會表示，共有來自19國、1000家參展企業，展出2700個攤位，將聚焦電動車、智慧移動及AI（人工智慧）應用等議題，並探討新能源、氫能前瞻技術，以接軌國際永續趨勢。

2024年「台北國際汽機車零配件展（Taipei AMPA）」、「台北國際車用電子展（Autotronics Taipei）」及「台灣國際智慧移動展（2035 E-Mobility Taiwan）」，4月17日至20日將於南港展覽1館舉行，將呈現汽機車及智慧移動生態系，涵蓋車輛零配件、車用電子產品、新能源、車輛安全、電動車及自駕技術解決方案。

主辦單位貿協今天表示，Taipei AMPA今年邁入第40周年，指標企業包括東陽、南晃、琦玉、巨鎧、龍鋒；Autotronics Taipei有鴻海、凱銳、神達、輝創及歐特明等企業共襄盛舉；2035 E-Mobility Taiwan則集結成運、馳諾瓦、士林電機、台達、德州儀器、研華、公信電子等，涵蓋整車、充電設備及智慧交通業者。

貿協指出，3展共計有來自19個國家、1000家參展企業，展出2700個攤位，已吸引超過100國、逾千位國際業者預登參觀，商機可期。

為協助企業接軌國際趨勢，貿協表示，在展覽期間舉辦豐富多元的活動，包含2場國際趨勢論壇，分別為4月18日「360ﾟMobility Forum」論壇，聚焦電動車、智慧移動趨勢，將邀請全球重量級專家如義大利電動超跑Automobili Estrema、捷克電池協會，剖析智慧移動市場趨勢及創新技術。

另一場論壇以「奔馳新世代—車用安全系統與新能源之革新再造」為主題，於4月19日舉行，上半場介紹新能源及氫能等前瞻技術，並分享淨零永續的趨勢及市場契機；下半場則談論車用安全及AI應用的創新與挑戰。

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推動永續理念方面，貿協表示，將辦理「2024 ESG Achievement」活動，與台灣檢驗科技股份有限公司（SGS Taiwan）合作，根據落實程度頒發Golden ESG Achievement及Green ESG Achievement標誌，鼓勵企業踴躍投入ESG。

此外，展期間還規劃ESG專區及系列周邊活動，包括ESG永續講堂、永續同行講座等，邀請參觀者跟著ESG標誌探索各企業的永續策略與理念，厚植企業永續經營競爭力。（編輯：郭無患）1130409