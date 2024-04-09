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市場關注美國重要通膨數據 亞股漲多跌少

2024/4/9 18:16
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（中央社香港9日綜合外電報導）隨著市場關注美國即將公布的重要通膨數據，亞洲股市今天漲多跌少。

法新社報導，在1、2月消費者物價攀升、就業市場仍強勁，而且經濟穩健的情況下，投資人常態性修正對今年降息的預期，部分人士甚至認為2025年以前不會降息。

美國5日公布備受關注的3月非農就業數據優於預期後，投資人將目光放在不慍不火的薪資成長，紐約股市勁揚。

但分析師警告，本週消費者物價指數若未顯示有利的一面，恐會引發市場擔憂。

SPI資產管理公司（SPI Asset Management）策略師殷尼斯（Stephen Innes）說：「即將公布的數據可謂今年最重要的經濟數據。投資人殷切期盼，希望從中一窺聯準會降息時間表及次數。」

「顯而易見卻未受關注的現象是，投資圈越來越多人甚至認為今年可能不會降息，增添市場前景更多不確定性。」

歐洲中央銀行11日將召開政策會議，屆時貨幣政策料按兵不動，但通膨前景的改善讓越來越多人押注歐洲央行很快將開始降息的可能性。

華爾街三大指數昨天收盤近乎持平，亞洲股市今天漲多跌少。

日圓走軟提振日股今天表現，日圓兌美元匯價逼近152價位，不少人士認為這個水準恐引發日本當局出手干預。

日股基準日經指數收漲1.1%，來到39773.13點。

港股恆生指數則收高0.6%，來到16828.07點。

上海綜合股價指數微幅收高0.1%，來到3048.54點。

至於其他亞股，雪梨、新加坡、台北股市都收漲。首爾和威靈頓股市則收挫。（譯者：劉淑琴/核稿：陳正健）1130409

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