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美元回落 新台幣反攻盤中站回31元收32.02元

2024/4/10 18:16
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（中央社記者潘姿羽台北10日電）美國通膨數據公布前夕，美元指數走軟，加上外資匯入，帶動新台幣匯率今天展開反攻，盤中一度站回31元，不過美元買盤依舊強勁，升幅逐步收斂，新台幣兌美元今天收32.02元，升值7.8分，台北及元太外匯市場總成交金額則爆出19.37億美元的大量。

今年以來，股匯市各走各路，不過今天上午，台股繼續上攻、衝上盤中新高，加上美元指數回軟、一度跌破104，新台幣匯率難得同步反彈，一早以32.03元開出後，在外資大舉匯入之下，強勢站回31元，最高升抵31.95元、勁揚1.48角。

外匯交易員指出，美國即將公布關鍵通膨數據、3月消費者物價指數（CPI），外資積極匯入，或許是看好若通膨走緩，有助於股市繼續上攻，打算提前布局。

隨著新台幣匯價重返31元，外匯交易員表示，進口商好不容易等到匯價往下走，蜂擁進場敲進美元，加上部分外資持不同操作策略，選擇先行回防，午後偏向匯出，導致新台幣升勢逐漸收斂。

根據央行統計，美元指數今天下跌0.06%，亞幣同步反彈，人民幣微升0.01%，日圓、越南盾升值0.04%，新台幣回升力道較強、反彈0.24%。

外匯交易員指出，今晚美國將公布3月CPI，本週緊接而來的財經大事還有美國公布聯準會會議紀錄，歐洲央行利率決策，短線先看美國CPI數據是否續降、鞏固聯準會6月降息的預期，以及歐洲央行的態度；展望後續匯市方向，可聚焦主要國家的降息速度、幅度，這是影響該國貨幣強弱的關鍵，也將牽動國際匯市發展。（編輯：楊蘭軒）1130410

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