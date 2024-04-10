更多編輯台推薦新聞：
國寶畫師顏振發獲北影貢獻獎 願畫到看不見為止
娛樂

國寶畫師顏振發獲北影貢獻獎 願畫到看不見為止

阿里山林鐵斥資23億元15年修復 擬7/1全線通車
生活

阿里山林鐵斥資23億元15年修復 擬7/1全線通車

中央大學推AI地震預警系統 震度3秒出爐正確率逾9成
生活

中央大學推AI地震預警系統 震度3秒出爐正確率逾9成

影片／北美日全食登場 美國各地民眾卡位搶看歡呼迎奇景
國際

影片／北美日全食登場 美國各地民眾卡位搶看歡呼迎奇景

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券

富邦媒3月營收創同期新高 網家寫11個月低點

2024/4/10 19:27
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北10日電）電商業者momo富邦媒受惠於清明連假帶動旅宿商品買氣，今天公布3月合併營收約新台幣90.2億元，月增10.2%，年增6.6%，創歷年同期新高；第1季累計營收約268.8億元，年增7%。

電商集團PChome網路家庭面臨市場競爭，持續調整體質，3月合併營收約29.8億元，月減5.8%，年減9.6%，為近11個月低點；第1季累計營收約96.5億元，年減5%。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

富邦媒發布新聞稿表示，3月營運成長動能包括第1季購物節點燃買氣，加上適逢清明連假到來，餐飲票券、旅遊住宿、行李箱等商品皆有不錯的銷售表現。時序進入季節轉換之際，加上政府住宅家電汰舊換新節能補助助攻，也推升家電商品的採買潮。

此外，電商營運服務商欣新網受惠於數位轉型需求，今天公布3月合併營收約3.58億元，月增20.6%，年增2.5%，為近4個月新高；第1季營收約9.94億元，年增8%，創歷年同期新高。（編輯：楊蘭軒）1130410

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.94