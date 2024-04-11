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兩岸觀光鬆綁露曙光 觀光類股多檔漲停

2024/4/11 12:24
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（中央社記者吳家豪台北11日電）前總統馬英九10日與中共總書記習近平睽違9年再次見面，中共官媒新華社的通稿中釋出兩岸旅遊政策可望改變的風向，激勵觀光類股今天走揚，山富、五福、燦星旅飆漲停，鎖在130.5元、87.6元、61元。

旅行社業者鳳凰早盤觸漲停76元又打開，易飛網漲逾7%，雄獅上揚超過3%。

飯店業者雲品盤中最高觸73.3元，大漲超過6%；華園漲逾2%，晶華漲幅約1%。

前總統馬英九10日下午在北京人民大會堂與中共總書記習近平會面，習近平的致詞闡述了兩岸同為中國人、一家人，喊話可以讓台灣民眾過上好日子，言詞內容和緩。

根據新華社發布的通稿，習近平提到，「我們熱誠邀請廣大台灣同胞多來大陸走一走，也樂見大陸民眾多去『祖國寶島』看一看」。（編輯：張均懋）1130411

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