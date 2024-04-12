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台股跌16.65點

2024/4/12 13:43
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（中央社台北12日電）台北股市今天開高震盪走低，收盤跌16.65點，為20736.57點，跌幅0.08%，成交金額新台幣4784.33億元。

加權指數開盤為20772.79點，盤中最高20825.04點，最低20713.87點；不含金融股指數18199.5點，跌2.84點。

八大類股漲跌幅：泥窯股跌0.53%、食品股漲0.12%、塑化股跌0.11%、紡織股跌0.93%、機電股跌0.01%、造紙股跌0.36%、營建股漲0.58%、金融股跌0.64%。

委買張數2370萬8687張，委賣張數1278萬7315張，成交張數876萬2816張。

收盤時上漲468家，下跌471家，持平92家。

成交量前5名個股為矽統、大同、燿華、元大台灣價值高息、宏碁。

漲幅前5名個股為皇昌、鼎基、華城、大亞、華榮。

跌幅前5名個股為華安、太設、創意、寶齡富錦、宏碁。1130412

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