台股跌16.65點
2024/4/12 13:43
（中央社台北12日電）台北股市今天開高震盪走低，收盤跌16.65點，為20736.57點，跌幅0.08%，成交金額新台幣4784.33億元。
加權指數開盤為20772.79點，盤中最高20825.04點，最低20713.87點；不含金融股指數18199.5點，跌2.84點。
八大類股漲跌幅：泥窯股跌0.53%、食品股漲0.12%、塑化股跌0.11%、紡織股跌0.93%、機電股跌0.01%、造紙股跌0.36%、營建股漲0.58%、金融股跌0.64%。
委買張數2370萬8687張，委賣張數1278萬7315張，成交張數876萬2816張。
收盤時上漲468家，下跌471家，持平92家。
成交量前5名個股為矽統、大同、燿華、元大台灣價值高息、宏碁。
漲幅前5名個股為皇昌、鼎基、華城、大亞、華榮。
跌幅前5名個股為華安、太設、創意、寶齡富錦、宏碁。1130412
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