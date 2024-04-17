巴黎奧運7月登場 中華電取得新媒體轉播權

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（中央社記者江明晏台北17日電）巴黎奧運將於7月登場，中華電信今天宣布，旗下雙平台MOD與Hami Video取得奧運新媒體轉播權，將延續以往國際大賽最高規格轉播服務，提供奧運史上首次AR等創新收視體驗。

巴黎奧運將於7月登場，中華電信今天發布新聞稿表示，繼東京奧運、卡達世足、WBC世界棒球經典賽等國際大賽轉播後，正式宣布連續第5屆取得奧運新媒體轉播權。

中華電指出，在巴黎奧運將延續以往國際大賽最高規格轉播服務，提供奧運史上首次AR等創新收視體驗，透過MOD與Hami Video轉播中華隊的即時賽況。

巴黎奧運開幕典禮預計在台灣時間7月27日首度在塞納河進行，將有多達萬名運動員以搭船的方式進場，創下首次紀錄，入場隊伍將行經羅浮宮、聖母院、艾菲爾鐵塔。中華隊預計將由東奧奪牌班底代表領軍，包括球后戴資穎、柔道男神楊勇緯、國民金孫林昀儒、國民女友羅嘉翎都將挑戰各國菁英。

中華電信表示，長期布局國際重大賽事轉播，東京奧運時曾創下多項台灣新媒體轉播里程碑，包括Hami Video瀏覽量達2.7億次、戴資穎金牌戰創下史上最高同時在線人數紀錄、首創奧運全天候4K頻道與VR奧運轉播等。

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中華電強調，本屆奧運將以新媒體轉播結合科技創新應用，搭配充滿法式風情的凡爾賽宮、協和廣場等知名景點，提供全民收視服務。

此外，本屆巴黎奧運宣示打造永續性最高的奧運會，包括沿用巴黎現有場館、減少碳排放量與採用再生能源打造選手村建築等方式；同時，中華電信響應低碳永續，近期MOD機上盒已取得符合國際認證的ISO-14067碳足跡查核聲明書，並可望再取得環境部碳標籤認證。（編輯：林淑媛）1130417