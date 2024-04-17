拍付國際擴大金融科技布局 跨足IP生態圈

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（中央社記者吳家豪台北17日電）PChome網路家庭旗下拍付國際營運第三方支付Pi拍錢包和支付連超過8年，今年透過「精準消費回饋」、「平台整合策略」、「點數經營活化」、「IP應用合作」等4大戰略，擴大金融科技布局，並首度跨足IP生態圈。

拍付國際總經理謝孟勳今天透過新聞稿表示，過去面對同業競爭激烈的市場，尤其疫情期間實體通路交易額下降影響營業收入，拍付國際仍積極調整產品，透過核心系統上雲、自動化系統開發、數據架構重建等，持續強化體質，期待早日達成損平，加速獲利新布局。

展望2024年，謝孟勳說，拍付國際今年初已展開執行「精準消費回饋」、「平台整合策略」、「點數經營活化」以及「IP（智慧財產權）應用合作」等4大重點戰略，接下來將陸續在市場上看到成效。

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拍付國際指出，今年策略投資顧客經營科技品牌Ocard奧理科技，將合作推出Ocard Pay，加深Pi拍錢包在餐飲場域的經營，並將Ocard長期經營的會員服務例如點數、票券等，整合Pi拍錢包產品功能。

由於近年台灣IP發展蓬勃，拍付國際2019年推出的Pi Partners角色正式踏足IP生態圈，參與今年4月舉辦的2024 Illustration Taipei台北國際插畫博覽會，並與MaiCoin集團合作推出NFT（非同質化代幣），期望未來擴大跨領域應用，進一步挹注獲利動能。（編輯：楊蘭軒）1130417