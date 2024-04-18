費半重挫 台積電下跌12元摜破800元關卡

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（中央社記者張建中新竹18日電）台積電法人說明會將於下午登場，市場聚焦營運展望與資本支出計畫。隨著美股收低，費城半導體指數重挫逾3%，台積電今天股價同步走跌，早盤摜破800元關卡，達792元，下跌12元，市值滑落至新台幣20.54兆元。

法人預期，台積電營運展望可望釋出正面訊息，在輝達（NVIDIA）、超微（AMD）、英特爾（Intel）及聯發科（2454）等晶片廠爭搶人工智慧（AI）市場版圖，台積電為主要晶片代工廠，營運應可受惠，第2季營收將順利回升，並是史上最旺的第2季。

至於資本支出方面，法人看法分歧，部分法人預期台積電資本支出計畫可能維持不變，為280億至320億美元，另有法人看好台積電有機會調高資本支出。

因地緣政治緊張情勢及企業財報好壞參半，美股主要指數17日收低，那斯達克指數下跌181.88點，費城半導體指數下跌153.22點，跌幅達3.25%。台積電美國存託憑證（ADR）下跌0.55%，台積電今天早盤下跌12元，市值滑落至20.54兆元，影響大盤約97點。

台積電微影設備供應商艾司摩爾（ASML）第1季淨利12億歐元（約新台幣420億元），低於去年第4季的20億歐元，訂單總額減至36億歐元，低於第4季的92億歐元。ASML在美股股價重挫逾7%，連帶影響家登及帆宣等台積電供應商股價紛紛走跌。（編輯：張均懋）1130418