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統一再開超大型複合店 大店策略加速啟動

2024/4/19 21:47（4/19 22:01 更新）
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統一集團大型複合式店舖再下一城，20日將在台南開出新世代複合商場「Par K* Avenue」，有全台最大7-ELEVEN。（統一提供）中央社記者何秀玲傳真 113年4月19日
統一集團大型複合式店舖再下一城，20日將在台南開出新世代複合商場「Par K* Avenue」，有全台最大7-ELEVEN。（統一提供）中央社記者何秀玲傳真 113年4月19日
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（中央社記者何秀玲台北19日電）統一美麗事業董事長高秀玲開大店策略，正加速啟動，統一集團占地近1500坪的新世代複合商場「Par K* Avenue」明天開幕，除了有康是美、星巴克及全台最大7-ELEVEN，並首度結合統一精工的汽車美容門市，大動作搶攻大型店舖。

統一集團除了持續結合旗下公司打造複合式大店之外，店舖更是越開越大，從2020年主打「微型百貨」概念，在台中開出全台首家「Simple-Fit」百坪複合門市，到2021年7-ELEVEN首次攜手集團旗下品牌星巴克、Mister Donut、COLD STONE、博客來、21世紀風味館、聖德科斯等，在高雄鳳山開出300坪的「統一集團優質生活館」。

2022年統一再接再厲，旗下7-ELEVEN開出第1萬店「亞萬門市」，坪數約百坪，同樣複合統一集團旗下多個品牌。

本次集團在台南開出「Par K* Avenue」，除了旗下多個品牌助威，亮點之一的商場內7-ELEVEN ，Fresh康橋門市占地就近200坪，搶當全台最大7-ELEVEN，更首度推出全新現做餐飲型態，超過50種現做餐點類型，並攜手五星級飯店推出多款餐點。

該門市也採取複合超市業態，推出生鮮肉品、居家調理、起司專區、全球精品巧克力等，有半數以上商品均為超商首度引進。（編輯：楊凱翔）1130419

統一20日將開出新世代複合商場「Par K* Avenue」，首度結合統一精工的汽車美容門市。（統一提供）中央社記者何秀玲傳真 113年4月19日
統一20日將開出新世代複合商場「Par K* Avenue」，首度結合統一精工的汽車美容門市。（統一提供）中央社記者何秀玲傳真 113年4月19日
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