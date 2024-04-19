潤泰集團小金雞潤德5月上櫃 去年每股賺10.97元

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（中央社記者潘智義台北19日電）潤泰集團旗下小金雞潤德室內裝修設計工程，預計5月下旬於櫃買市場掛牌；看好潤泰新主導的「南港之星」都更案，逾11萬坪樓地板面積帶來的商機。

潤德說明，近年國際級公司陸續來台成立總部，加上公辦大型都更案及危老建築獎勵政策加速推動成案，整體裝修工程市場勢必增加；因積極參與交通運輸軌道聯開案，包含商場、辦公大樓及聯開高級住宅公設等大型個案，將成為未來成長動能之一。

潤德近5年獲利持續成長，2023年全年營收約新台幣15.21億元，營收年增43%，每股盈餘10.97元。

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潤德今天舉行法人說明會，總經理盧玉璜表示，有別於另一掛牌上市同業著重於精品業的設計，潤德更偏重集合住宅的公設、商辦設計，由於集團在營建業的完整布局，可以提供一條龍的服務。

潤德解釋，評估一家室內裝修設計工程的財務狀況，除看毛利率之外，也應觀察營業淨利率，畢竟設計師的薪資到底如何編列，將影響毛利率高低。潤德表示，主要專攻高科技商辦、大型商場及大型住宅社區公設的室內、景觀設計及工程施工。（編輯：楊凱翔）1130419