統一：Dream plaza千坪星巴客將超越全球旗艦店

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（中央社記者何秀玲台南20日電）統一集團美麗事業董事長高秀玲今天透露，去年底收回誠品信義店，命名Dream plaza，最高樓層為6樓，將進駐600多坪星巴克，加上7樓戶外空間，將超過1000坪；不但面積會超乎想像，「甚至超越全球各地星巴克旗艦店」。

高秀玲今天出席在台南占地近1500坪的新世代複合商場「Par K* Avenue」開幕。會前受訪時表示，Dream plaza位於信義區，周邊前輩百貨們都經營得很好，但信義區不太需要多一個百貨，所以必須思考如何走出自己的路。

而該店地點位於捷運出口，鄰近有許多上班族，白天則有許多一般消費者，Dream plaza業態一定是複合式組合；該商場將打造成台北市「城市綠洲」概念，至於先前曾外傳Dream plaza樓層將向上長高，統一主管則否認此事。

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談到位於Dream plaza的全新星巴克大店，高秀玲說，位於Dream plaza最高樓層6樓，有600多坪，打開空間可直接看到7樓戶外空間，消費者可在戶外空間喝咖啡，眺望信義區。

高秀玲指出，在Dream plaza的星巴克將超過星巴克在全球各地的旗艦店，星巴克美國總部更派人與團隊交流指導，因為他們認為，「此地點面積超過想像，是很大的考驗」，將超越旗艦店的概念，也希望未來能超越全世界星巴克，成為典範，這也帶給團隊很大壓力。（編輯：翟思嘉）1130420