太陽光電5大公協會聲明 支持台電總經理王耀庭留任

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（中央社記者張建中台北22日電）太陽光電5大公協會今天發布聯合聲明，表示供電穩定與台灣再生能源發展，兩者缺一不可，這些重要的任務有賴台電在電網上的總體規劃，與全體員工在搶救電力和維護電力品質方面的付出，並支持台電總經理王耀庭留任。

太陽光電5大公協會表示，台電的強韌電網計畫和智能電網工程，加上太陽能與風電業者，輔以儲能和需量反應的通力合作，台灣應能夠實現政府2050年淨零碳排放目標，為台灣提供穩定的潔淨能源，讓民眾享受更健康、更美好的生活環境。

花蓮3日地震後，台電15日電力供應一度吃緊，加上桃園連日發生停電事故，引發能源政策議論，王耀庭20日表態請辭台電總經理一職以示負責，經濟部全力慰留，行政院長陳建仁也親自致電打氣，王耀庭接受慰留。

太陽光電產業永續發展協會、太陽光電發電系統商業同業公會、太陽光電產業協會、綠能暨永續發展聯盟（GESA）太陽光電委員會、全國商業總會能源產業推動委員會等5大太陽光電公協會，今天發表聲明，表示挺台電、挺王耀庭、挺政府能源政策。

聲明指出，台電近年為維持供電穩定，推動電網強韌計畫，10年來停電次數減少7成，特別是花蓮強震，台電短時間內恢復全台電力供應，展現強大的管理能力和技術水平。希望民眾以正面鼓勵敦促台電專業成長。

太陽光電公協會表示，王耀庭不計個人得失，全力維護台灣電力供應穩定，及保護台電員工，值得佩服與肯定，全力支持他的留任。

聲明指出，台電自2007年，將原先的輸配電系統，結合儲能系統、再生能源，成立「智慧電網專案小組」，進行一連串的電力與電網革新計劃。在新加坡電力評比的智慧電網發展指標（SGI），台電連續2年獲評為世界第2，品質提升獲國際肯定。

當前全球能源大漲，台灣還能夠維持較低的電價，並讓民眾享受相較全球較好的電力品質，太陽光電公協會表示，台電的努力功不可沒。

至於「需量反應」政策，太陽光電公協會指出，這是以價格誘因或抵減電價，來鼓勵企業用戶，由尖峰時刻的用電轉移到離峰時段的均衡負載動作，也就是電力的需求面管理。

太陽光電公協會表示，在全年共8760小時中，台灣的用電尖峰時段大約只占2%，因此，需量反應執行費用頗低，占台電全年成本不到0.2%，不會造成台電負擔，卻是在新能源時代，扮演著節能及穩定電網，減少電力設備重覆建置的重要角色。

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太陽光電公協會指出，政府推動能源轉型政策，是國際不可逆的趨勢。COP28聯合國氣候峰會於去年底發表聲明，承諾要致力於2030年將再生能源產能再增加2倍，並且提高能源效率1倍。

太陽光電公協會表示，世界各國積極建置再生能源，根據國際能源總署的最新統計，2023年全球再生能源發電量年增長50%，並預計未來5年持續呈上升趨勢。台灣應跟隨國際腳步，才能維持國際競爭力。（編輯：楊凱翔）1130422