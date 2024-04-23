美股收盤勁揚 法人：預估台股短線持續震盪

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴言曦台北23日電）美股超級財報週即將登場，投資人寄望大型科技公司表現，牽動美股4大指數終場勁揚。法人分析，本週除了美股七雄財報外，美國重要經濟數據也將陸續公布，台股短線行情恐持續震盪，靜待相關數據揭曉。

道瓊工業指數22日揚升253.58點或0.67%，收38239.98點，標準普爾指數上漲43.37點或0.87%，收5010.60點；那斯達克指數勁揚169.30點或1.11%，收15451.31點，費城半導體指數大漲75.05點或1.74%，收4381.92點。

輝達（NVIDIA）、Google母公司Alphabet、亞馬遜（Amazon.com）、蘋果（Apple）、臉書（Facebook）母公司Meta、微軟（Microsoft）、以及特斯拉（Tesla）七大科技巨擘被稱為「美股七雄」，本週都將陸續揭曉財報；另外美國本週將陸續公布國內生產毛額（GDP）以及個人消費支出物價指數（PCE）等數據。

觀察台股產業動向，今天包含永光、漢翔、智原、昇達科、鴻翊、易華電等公司將召開法人說明會。

法人分析，台股昨天持續修正，終場下跌115.9點，收19411.22點，雖守住季線約19266點，但回檔股票包含重電、台積電設備廠、散熱及IP矽智財等盤面重心，隨著美股超級財報週登場，加上美國將陸續揭曉重要經濟數據，為美國聯邦準備理事會（Fed）後續降息指標，預估台股行情短線仍持續震盪，靜待美股相關數據公布。（編輯：郭無患、張均懋）1130423