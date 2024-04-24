美企財報佳音頻傳助長巿場情緒 亞股大多收高

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（中央社香港24日綜合外電報導）美國企業財報佳音頻傳，投資人情緒樂觀，加上數據顯示美國經濟活動放緩，在華爾街股巿勁揚、倫敦股巿再創新高之下，亞洲股巿今天收盤延續了本週漲勢。

法新社報導，分析師同時指出，日前漲多拉回的走勢讓投資人有出手的機會，而且中東地區緊張情勢趨緩也讓股市得到支撐。

華爾街股巿前一個交易日3大指數齊揚，標準普爾指數和那斯達克指數漲幅都超過1%。

奇異公司（General Electric）、音樂串流服務商Spotify和紙尿褲及家庭用紙品牌金百利克拉克公司（Kimberly-Clark Corp）等企業的股價，都於財報公布後勁揚。

科技巨擘微軟公司（Microsoft）和谷歌（Google）母公司Alphabet本週也將公布財報。

電動車大廠特斯拉（Tesla）儘管財報公布獲利腰斬的消息，但同時宣布會加速推出平價車款，帶動盤後股價飆漲。

企業獲利堅挺可期推升各國股巿的這波走勢，有助於抵消美國聯邦準備理事會（Fed）今年降息幅度恐不會一如各界預期所帶來的失落感。

然而信用評等機構標普全球（S&P Global）昨天公布的數據顯示，美國4月經濟活動放緩，讓人對Fed降息動作抱持些許樂觀。

標普全球市場財智（S&P Global Market Intelligence）商業經濟專家威廉森（Chris Williamson）表示：「撇開冠狀病毒疫情初期封城的那幾個月不談，商業環境更具挑戰性，會促使企業以全球金融危機以來不曾有過的速度裁員。」

亞洲主要股市方面，日股基準日經225指數大漲2.4%，收38460.08點；香港恆生指數收漲2.2%，來到17201.27點；上海綜合股價指數揚升0.8%，收3044.82點。

至於其他亞股指數，首爾和台北股巿都勁揚逾2%；威靈頓、馬尼拉股巿上漲逾1%；曼谷、新加坡、雅加達股市也收漲；雪梨股巿則微幅收跌。（譯者：何宏儒/核稿：陳彥鈞）1130424