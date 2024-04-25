立足台灣近26年 瑞信台北證券分公司5/31退場

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（中央社記者謝方娪台北25日電）瑞信集團2023年6月被瑞銀集團收購後，瑞銀集團啟動全球據點整併。配合集團規劃，瑞信台北證券分公司向金管會申請解散及終止營業，於今天獲准，最後營業日為今年5月31日。

截至2023年6月底止，瑞信台北證券分公司共34名員工，其中10名將轉任集團其他公司，10名申請退休，另14名員工資遣。金管會表示，瑞信台北證券分公司相關安排均已和員工達成共識。

瑞銀集團（UBS Group AG）2023年6月12日完成收購瑞信集團（Credit Suisse Group AG）後，進行全球據點整併作業，瑞士商瑞信台北證券分公司配合集團規劃，向金管會申請解散及終止營業，於今天獲准。

金管會證期局副局長高晶萍在例行記者會說明，瑞信台北證券分公司目前辦理證券及期貨經紀業務，並擔任瑞信銀行倫敦分行境外結構型商品在台發行人，立足台灣近26年，最後營業日定為今年5月31日。

高晶萍表示，瑞信台北證券分公司自2023年11月起即不再接受客戶委託買賣，並協助客戶轉移至國內其他業者，統計2023年瑞信台北證券分公司證券及期貨經紀業務市占率各僅0.107%及0%。

另一方面，高晶萍指出，原瑞信銀行境外結構型商品投資人權益將由瑞銀完全承擔，237檔合計規模達2.2億美元。因此，評估終止營業對國內證券期貨業影響尚不重大。

根據金管會統計，截至2023年止在台外國專營證券商共13家，2023年經紀業務量年增6.02%，呈穩定成長。（編輯：楊蘭軒）1130425