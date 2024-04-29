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台股大漲375.01點

2024/4/29 13:47
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（中央社台北29日電）台北股市今天開高走高，收盤漲375.01點，為20495.52點，漲幅1.86%，成交金額新台幣4199.96億元。

加權指數開盤為20235.93點，盤中最高20495.52點，最低20235.93點；不含金融股指數17913.65點，漲297.42點。

八大類股漲跌幅：泥窯股漲2.04%、食品股漲1.16%、塑化股漲2.77%、紡織股漲2.15%、機電股漲1.57%、造紙股漲3.92%、營建股漲3.34%、金融股漲3.37%。

委買張數2469萬4877張，委賣張數1412萬1726張，成交張數999萬9124張。

收盤時上漲817家，下跌150家，持平63家。

成交量前5名個股為長榮航、元大台灣50反1、中工、陽明、中石化。

漲幅前5名個股為易華電、川飛、蔚華科、元禎、中信金。

跌幅前5名個股為矽統、聯發、所羅門、合機、億泰。1130429

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台股
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