台肥：C4開發土方運棄及基隆一廠購土 屬兩個獨立案

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（中央社記者潘智義台北30日電）針對台北市議員楊植斗質疑台肥南港C4營建廢土運到基隆傾倒、疑有不法，台肥今天晚間發布聲明表示，除與事實完全不符，且屬去年舊案重提，台肥先前已澄清。

台肥聲明指出，台肥C4與基隆一廠土方，分屬兩個獨立案件，並無將C4營建廢土運至基隆傾倒情事。

台北市議員楊植斗今天召開記者會質疑，台肥公司基隆廠疑堆置營建廢土案，台肥疑涉偽造購土發票及運送聯單，但連運土影像都沒有。台北市建管處說，有關影像部分將依法開罰，並審查完工報告。

台肥表示，基隆一廠依據基隆市政府核定水土保持計畫，向台北市合法土資場「國際」辦理購土，並同時副知基隆市政府在案，相關單據均有案可稽。

台肥說明，南港C4案土方出土，經台北市政府核定後，陸續將出土運送至新竹縣「全民」合法土資場，並未將C4營建廢土運至基隆一廠。

台肥指出，本案基隆市政府曾於去年2月2日及3日派員至台肥公司基隆一廠勘查並做土壤檢測，土壤重金屬數值皆符合法令規定。

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另外，台肥解釋，有關2022年9月14日會議僅為工地討論方案，因有適法性疑慮，於簽核過程中即被否決並未執行。有關基隆一廠水土保持計畫書列有採購沃土新台幣1000餘萬元費用，台肥實際並未編列，更無台肥高層與承包商共同掏空整治預算等情事。

台肥強調，C4案土方運出及基隆一廠土方運入為各自獨立兩案，台肥完全依法定程序委由「遠揚營造廠」承攬，並無任何不法，若外界針對本案掌握有具體不法事證，請向檢調單位告發或提供台肥公司依法究辦。（編輯：張良知）1130430