5月電子期跌 金融期漲
2024/5/2 13:59
（中央社台北2日電）台北股市今天下跌174.16點，收20222.44點。5月電子期收1043.7點，下跌13.75點，正價差2.89點；5月金融期收1871.2點，上漲7.8點，正價差6點。
5月電子期以1043.7點作收，下跌13.75點，成交1621口。6月電子期以1045.1點作收，下跌11.6點，成交4口。
電子現貨以1040.81點作收，下跌15.15點；5月電子期貨與現貨相較，正價差2.89點。
5月金融期以1871.2點作收，上漲7.8點，成交747口。
金融現貨以1865.2點作收，上漲6.71點；5月金融期貨與現貨相較，正價差6點。實際收盤價以期交所公告為準。1130502
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