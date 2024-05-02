群電首季三率三升 看今年營運先蹲後跳

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（中央社記者曾仁凱台北2日電）群光電能今天公布今年第1季財報，單季營收新台幣80.46億元，年減3%，但稅後純益6.81億元，比去年同期成長17.1%；換算每股純益1.7元，為歷史同期次高，獲利指標呈現「三率三升」。

展望今年營運，群電看好將先蹲後跳，上半年蓄積能量，下半年積極衝刺，全年營運要再創高峰。

群電主管表示，第1季營收因為消費性電子電源疲弱而呈現微幅年減，但獲利不降反升。包括衛星及通訊電源、HPC（高效能運算）相關電源，與智慧建築、智慧工廠等智慧整合平台解決方案營收，都較去年同期雙位數成長。群電第1季來自高毛利的雲端智能應用營收占比達56%，貢獻度持續放大，推升公司獲利能力。

群電今年第1季毛利率20.8%，年增2.1個百分點；營益率9.7%，年增0.9個百分點；淨利率8.5%，也年增1.5個百分點，「三率三升」，改寫歷史同期新高。

群電今天也公布4月自結合併營收26.09億元，年減4.9%。累計前4月自結合併營收106.55億元，年減3.4%。

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展望後續，群電表示，PC產業第2季呈現緩步復甦，有點像隧道出口前慢慢看見曙光的感覺，公司樂觀看待下半年相關營收成長性。短期內，客戶因新機推出前的觀望，備貨還是非常謹慎及保守，短單居多，但今年底到明年上半年，AI筆電將陸續登場，市場抱持滿大期待。

至於在熱門的伺服器電源方面，公司正加快速度布局。目前AI伺服器電源的主流落在3至5.5KW，下一世代主流預計高達8KW以上，群電目前已量產3至4KW產品，先後送樣給好幾個大客戶，爭取下半年開始陸續出貨，預計今年下半年還會有更高瓦數機種及系統級產品開發完成，明年相關業績可望有較大成長。（編輯：楊蘭軒）1130502