台灣賓士：今年底純電動車銷售比重拚超過15%

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（中央社記者鍾榮峰台北2日電）台灣賓士今天表示，今年底目標將純電動車銷售比重提升至超過15%，第2季下半期開始衝刺電動車銷售量，預計今年底前Mercedes-Benz將再推出2款電動新車，累計在台將有8款電動車種。

台灣賓士今天舉行媒體交流會，觀察第1季全球車市，台灣賓士指出，受全球政經因素、全球供應鏈以及美中市場競爭加劇影響，第1季全球車市仍持續波動，台灣市場相對穩定。

台灣賓士指出，第1季Mercedes-Benz在台灣高階豪華市場表現佳，高階豪華車款占品牌掛牌數比重約15%，Mercedes-Benz休旅車系也成為市場主力，第1季銷售較2023年同期成長16%。

展望電動車布局，台灣賓士指出，Mercedes-Benz持續提供多種純電動力和油電混合動力等車款，也持續布局電動化和數位化的營運策略。

台灣賓士表示，第1季Mercedes-Benz在台灣純電動車款銷售較2023年同期成長近45%，台灣市場電動車滲透力道不減，去年台灣賓士純電動車銷售占比達到雙位數百分比，今年底目標將純電動車銷售比重提升至超過15%。

台灣賓士指出，第2季下半期開始衝刺電動車銷售量，Mercedes-Benz高階豪華車款也朝電動車布局，預計今年底前Mercedes-Benz將再推出2款電動新車，累計在台將有8款電動車種。（編輯：楊蘭軒）1130502