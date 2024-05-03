客戶庫存去化告一段落 信邦4月營收衝10個月新高

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾仁凱台北3日電）客戶庫存去化逐漸告一段落，連接器線大廠信邦今天公布自結4月合併營收新台幣28.21億元，年減3.12%，但比3月微幅成長0.48%，衝上2023年7月以來的近10個月新高，也創下歷年同期次高。

累計信邦今年前4月合併營收108.41億元，年減5.11%，累計營收年減幅逐月收斂中。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

信邦近年朝醫療及健康照護、汽車、綠能及節能、工業應用和通訊及電子週邊等5大利基產業多角化經營，統稱「MAGIC」。信邦主管表示，4月營收成長較大的事業群包括汽車、工業應用、通訊及電子週邊等產業，分別較3月成長14.49%、4.7%和5.51%。

累計今年前4月，工業應用營收較去年同期成長0.18%，是唯一正成長產業。觀察其它產業，醫療及健康照護年減10.24%、綠能減少7.53%、汽車減少7.5%、通訊及電子週邊減少4.15%。（編輯：楊蘭軒）1130503