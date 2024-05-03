達方首季純益1.44億元創1年新低 第2季營收承壓

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（中央社記者曾仁凱台北3日電）達方公布第1季稅後純益新台幣1.44億元，年增0.7%，季減30.1%，創下近1年來單季獲利新低，每股純益0.52元。達方總經理蔡耀坤認為，電動單車市場的庫存調整可能要延續到今年底，第2季營收持續承壓，短期目標希望力守毛利率。

達方今天舉行線上法說會，蔡耀坤表示，兩大產品事業，其中以電動單車為首的綠能事業，由於市場庫存持續處於調整期，今年營運比較辛苦；電腦相關的IT事業，庫存整理到去年底就告一段落，今年需求持續復甦。

兩大事業復甦腳步不同調，達方第1季營收51.11億元，季減15.6%，比去年同期衰退14.8%；毛利率19.1%，較去年第4季增加0.5個百分點，也比起去年同期拉升1個百分點。展望第2季，達方維持與第1季相同基調，蔡耀坤說，營收方面還是滿有挑戰，重點希望毛利率能夠維持。

在IT事業方面，蔡耀坤表示，電腦市場今年持續復甦，目前看起來，接下來的訂單還不錯，尤其是新的AI PC，已經有接到一些客戶的訂單詢問，會在鍵盤上面做一些變化，下半年應該可以看到一些成果。

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綠能事業方面，達方趁著市場低潮期調整產品組合，減少低毛利的代工比重，增加毛利率較高的車架、電池等零組件出貨，希望能把毛利率撐住。

達方也加速全球布局，北越廠去年進入投產，部分生產從原本的大陸廠拉過來，今年第2、3季量會拉上來；泰國廠主要生產鍵盤和電腦週邊，去年第4季量產，今年也是逐漸步上軌道，南越廠主要生產單車相關，預計今年底建設完成，希望能迎上明年的市場復甦。（編輯：張均懋）1130503