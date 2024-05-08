5月電子期漲 金融期跌
2024/5/8 13:53
（中央社台北8日電）台北股市今天上漲46.98點，收20700.51點。5月電子期收1076.7點，上漲7.05點，正價差0.9點；5月金融期收1909.2點，下跌3點，正價差0.38點。
5月電子期以1076.7點作收，上漲7.05點，成交817口。6月電子期以1075.55點作收，上漲5.05點，成交4口。
電子現貨以1075.8點作收，上漲4.53點；5月電子期貨與現貨相較，正價差0.9點。
5月金融期以1909.2點作收，下跌3點，成交737口。6月金融期以1907.8點作收，下跌7點，成交8口。
金融現貨以1908.82點作收，上漲0.69點；5月金融期貨與現貨相較，正價差0.38點。實際收盤價以期交所公告為準。1130508
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