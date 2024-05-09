5月電子期金融期齊跌
2024/5/9 13:53
（中央社台北9日電）台北股市今天下跌139.74點，收20560.77點。5月電子期收1071.7點，下跌4.65點，正價差2.62點；5月金融期收1899.8點，下跌10點，正價差3點。
5月電子期以1071.7點作收，下跌4.65點，成交794口。6月電子期以1070.8點作收，下跌5.1點，成交18口。
電子現貨以1069.08點作收，下跌6.72點；5月電子期貨與現貨相較，正價差2.62點。
5月金融期以1899.8點作收，下跌10點，成交942口。6月金融期以1907點作收，下跌5點，成交31口。
金融現貨以1896.8點作收，下跌12.02點；5月金融期貨與現貨相較，正價差3點。實際收盤價以期交所公告為準。1130509
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