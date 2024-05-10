5月電子期金融期齊漲

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（中央社台北10日電）台北股市今天上漲148.07點，收20708.84點。5月電子期收1078.95點，上漲7.45點，正價差7.35點；5月金融期收1944.8點，上漲44.4點，逆價差3.96點。

5月電子期以1078.95點作收，上漲7.45點，成交1275口。6月電子期以1077.65點作收，上漲6.85點，成交54口。

電子現貨以1071.6點作收，上漲2.52點；5月電子期貨與現貨相較，正價差7.35點。

5月金融期以1944.8點作收，上漲44.4點，成交1810口。6月金融期以1949.2點作收，上漲43點，成交85口。

金融現貨以1948.76點作收，上漲51.96點；5月金融期貨與現貨相較，逆價差3.96點。實際收盤價以期交所公告為準。1130510