5月電子期漲 金融期跌
2024/5/14 13:55
（中央社台北14日電）台北股市今天上漲128.14點，收20985.85點。5月電子期收1094.2點，上漲10.75點，正價差0.06點；5月金融期收1923.4點，下跌11.8點，正價差5.38點。
5月電子期以1094.2點作收，上漲10.75點，成交1257口。6月電子期以1093.9點作收，上漲11點，成交296口。
電子現貨以1094.14點作收，上漲11.79點；5月電子期貨與現貨相較，正價差0.06點。
5月金融期以1923.4點作收，下跌11.8點，成交933口。6月金融期以1929點作收，下跌13.4點，成交256口。
金融現貨以1918.02點作收，下跌21.38點；5月金融期貨與現貨相較，正價差5.38點。實際收盤價以期交所公告為準。1130514
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