失火停業半年 家樂福中原店砸上億修復升級3.0店型

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（中央社記者曾智怡桃園14日電）去年家樂福中原店失火停業，歷經半年復原期，將在明天以「hyper3.0」面貌重新開幕。家樂福指出，損壞商品清運、結構補強、重新裝潢等共花費新台幣上億元；該門市為首家3.0量販店型，未來其他量販也會以此為範本改裝升級。

家樂福中原店去年12月因顧客以打火機引燃殺蟲劑導致賣場失火，家樂福當時初估失火約損失新台幣3、4億元，但不包含營業損失。

家樂福今天表示，經花費數億進行損壞商品清運、結構補強以及重新裝潢，將在明天重新開幕，升級為首家hyper3.0（量販3.0），未來其他量販升級時也會比照辦理，最快明年將有第2家3.0店型。

家樂福指出，中原店坪數約3000坪，以「家庭生活」為選品方向，如有超過500坪服飾、鞋類、運動用品專區；生鮮空間亦逾500坪，並在海產區域開設新型「鮮魚低溫工作室」，提供海港直送現切生魚片，首採效期管控，從到貨到下架只有3天，以確保品質，另有大型水族魚缸，可現買現處理。

家樂福近年逐步轉型多元發展的店家型態，業者指出，目前既有店中店品牌包含宜得利、迪卡儂、ABC Mart等；中原店則共2間「店中店」品牌首度進駐，包含面積達200坪的「老虎歡樂世界」主攻家庭客。

另外，家樂福首度和國內酒類零售店龍頭「酒條通集團」合作，打造國內零售通路第一間24小時酒類店中店。家樂福表示，預計將提供店內共約3000支酒款，酒類品項數是全台量販最多。（編輯：潘羿菁）1130514

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