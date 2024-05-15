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鴻海合作西門子 布局資通訊和電動車製造生態系

2024/5/15 14:30
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（中央社記者鍾榮峰台北15日電）鴻海今天下午宣布與西門子簽署合作備忘錄（MOU），攜手布局智慧製造未來工廠和製造流程標準，強化資通訊產業和電動車產業製造生態系。

西門子總裁兼執行長博樂仁（Roland Busch）指出，西門子與鴻海合作，塑造電子製造業的未來。

鴻海董事長劉揚偉表示，鴻海正在轉型成為智慧製造、智慧電動車和智慧城市的平台解決方案供應商，與西門子攜手合作，將能加速數位轉型進程。

鴻海透過新聞稿說明，此次備忘錄確定雙方針對鴻海生產場域中，提升自動化程度的合作範圍，包括鴻海的電子製造服務（EMS），以及鴻海在電動車領域的創新業務模式，委託設計製造服務（CDMS）。

鴻海指出，藉由採用西門子工廠自動化業務組合和工業軟體，其中包括數位孿生技術和人工智慧（AI）等科技，將與西門子共同探索未來工廠發展的可能性。（編輯：楊蘭軒）1130515

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