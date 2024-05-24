聯卡中心：去年外送刷卡消費金額近千億 成長趨緩

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者羅元駿台北24日電）聯卡中心表示，疫後餐飲外送平台漸步入「產品生命週期」軌跡，從高度成長期逐漸邁入成長趨緩的階段，2023年外送平台信用卡總消費金額近千億元，業者如何提高客單價以及吸引中高年齡用戶，為成長關鍵。

聯合信用卡處理中心發布餐飲外送平台信用卡消費大數據分析，報告探討疫情過後台灣餐飲外送平台的發展狀況及信用卡持卡人的消費行為。

聯卡中心指出，2023年餐飲外送平台的消費總金額持續創下新高，達新台幣945.9億元，比2022年的930.9億元略增1.6%。成長雖不如前幾年，卻顯示國人已習慣於外送平台消費，疫情的結束並未造成外送經濟的衰退。

聯卡中心分析，2020年餐飲外送平台消費總金額占整體餐飲業營業額的滲透率僅約2.1%，2022年則快速成長至歷史新高的11.1%；2023年滲透率略降至9.6%，雖未再攀升，但10%上下的滲透率，顯示餐飲外送服務已穩定發展。

聯卡中心指出，餐飲外送的平均單筆交易金額也持續攀升，2023年達到316元。2023年1001元以上的訂單數年成長16.6%，較高金額消費多數來自公司團購、家庭聚會或高價餐廳的訂單，未來平台業者如何拓展高單價訂單的成長及比例，是持續成長的因素之一。

各大外送平台推出付費「會員訂閱制」搶市，聯卡中心發現，2023年曾經使用訂閱制卡數約占整體外送平台消費卡數14.4%，較2022年的16.47%下降，顯示平台雖推廣訂閱制，但疫後民眾對於餐飲外送平台的依賴度已不如過往。

以年齡層分析，聯卡中心指出，26至35歲以及36至45歲，分別為消費筆數占比冠亞軍，合計占比近7成；36至55歲合計占比增加11.15個百分點，46至55歲取代25歲以下，躍居第3大消費族群，顯示客群有向年長者移動的趨勢。

聯卡中心數據顯示，餐飲外送的「平均單筆金額」和「平均每卡年消費金額」都由65歲以上族群拿下冠軍；「平均每年卡消費次數」則以56至65歲族群最多。

聯卡中心指出，隨著年齡增長，持卡人消費能力更強，未來如何吸引更多年長者新加入使用外送平台服務，以及拓展高單價訂單的成長及比例，將是外送平台持續成長的關鍵。（編輯：楊蘭軒）1130524