誠品香港據點暫遇低潮 吳旻潔：未來3年營運收穫期

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北28日電）誠品生活董事長吳旻潔表示，去年終端營收創高，今年估雙位數以上成長，隨電商降低虧損，全年力拚轉盈，台南店延後開幕、香港據點面臨低潮雖是兩大變數，仍看好未來3年實體通路進入收穫期、電商將自給自足。

誠品生活今天召開股東常會，吳旻潔表示，誠品去年終端營收是有史以來新高，達新台幣226億元，年成長30%，今年預期終端營收將有雙位數以上的成長。

因實體通路回溫，誠品去年營收年增19%，達66.43億元，受IFRS會計準則影響，誠品生活新店及誠品生活480兩大店分別認列開辦費用，為虧損主因，全年稅後淨損1.29億元，每股虧2.73元，已較前年虧損減少。

投資電商和倉儲業務，是誠品生活近3年虧損的非疫情因素，吳旻潔表示，她曾被投資合作夥伴問到「為何要淌電商渾水」，畢竟電商賺錢非常難。她回應，未來最有價值的東西是數據，且是第一手的數據，零售服務業也要正視人工智慧（AI）科技能力，對擁有的數據進行分析行銷，否則會掉入零售價格戰的紅海，而沒有做電商也會讓誠品失去招商的優勢，並受限空間和時間的銷售限制。

展望未來3年，吳旻潔表示，屆時每一家新開大店都進入完整貢獻年度，單店全數獲利目標預計在2025年，實體將進入收穫期，而電商線上事業，則從流量與轉換率、毛利率與訂單價格兩大方面著手逐步降損，今年電商營收為16億元，明年預估20億元，推估規模達到27、28億元左右時可損平、「自給自足」，預估2、3年左右會發生。

吳旻潔也透露，今年誠品會力拚轉虧為盈，但坦言轉盈的兩大變數是「台南店延後開幕、香港據點面臨低潮」。

預計第4季開幕的台南碳佐麻里大店因建築時程問題，預估延後至明年首季和第2季開幕，認列營收時程將延後。

針對海外據點營運狀況，吳旻潔指出，日本採品牌授權，目前微幅獲利，未來在日本其他城市會展開更多品牌授權，但還沒有進度；吉隆坡據點開業已1年多，目前小有獲利，2、3年後會思考再開新店。

她說，今年首季已觀察到香港、大陸商場營運較辛苦，蘇州店受到大陸消費保守影響，客單價降低，是市場普遍現象，但和去年相比，獲利差異不大，今年還是會持續獲利。

她指出，今年較挑戰的是香港市場，誠品目前有11家正式店和6家限定店，受到港幣匯價強勢影響，當地人甚至會去深圳消費，加上入境觀光客變少，疫後政府不補貼、房東不降租，去年已虧損，今年轉盈也不樂觀，但誠品針對銅鑼灣、尖沙咀等大店改裝盼刺激消費，明年期待轉盈。

此外，股東今天也關注誠品是否進入不動產領域，吳旻潔回應，過去幾年誠品都專注在零售利潤上，但不諱言「誠品去的地方，都對不動產價值和話題提升」，未來會從這個面向思考延伸，但目前還沒具體策略。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

吳旻潔也預告，誠品將與全球印刷電路板（PCB）龍頭臻鼎-KY合作，進駐臻鼎-KY在桃園青埔興建的總部大樓，協助打造部分商業空間，目前已簽約，預計7月召開記者會公布細節。

她也表示，不動產持續供給新增，但服務零售產業已大者恆大，除此之外的空間還很多，很多企業都來洽詢誠品合作，希望打造高質感、生活性的遊逛休閒空間，認為臻鼎項目只是一個開始，未來會有更多機會。（編輯：楊凱翔）1130528