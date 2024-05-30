橡膠航運抗跌 台股盤中21500點震盪

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（中央社記者賴言曦台北30日電）台股今天早盤下跌逾200點，失守21500點，盤中跌幅收斂，加權指數於21500點附近震盪。盤面上電子股仍表現疲弱，但AI指標股緯穎盤中翻紅；非電族群相對有撐，其中以橡膠、航運類股最抗跌。

截至10時55分，台股加權指數下跌166.89點，為21495.61點，成交值約新台幣2200億元。

觀察盤面個股表現，台積電今天開盤下跌16元，以841元開出，盤中跌幅收斂，但仍跌逾1%，其餘包含鴻海、聯發科、大立光皆下挫1%以上。

AI指標股盤中漲跌互見，廣達、技嘉、奇鋐、雙鴻、緯創走跌，緯穎盤中翻紅，與面板雙虎群創、友達盤中皆走揚。

非電族群今天多數有撐，包含營建、食品、紡織、造紙、橡膠、航運表現抗跌，其中又以橡膠、航運漲逾1%最強。橡膠類股中，正新聚人氣，盤中漲幅超過2%；航運類股中則以散裝航運的新興買氣最強勁，盤中漲逾3%。

台新投顧副總經理黃文清接受記者電訪分析，台股短線漲多，加上市場對美國聯邦準備理事會（Fed）降息時間點充滿不確定，使指數短線出現獲利回吐賣壓，但觀察台股今天走勢，可看到低檔買盤逐步進場，而且也未出現恐慌性賣壓，研判在有低檔支撐下，指數整理過後短線仍有向上表現的機會。（編輯：楊蘭軒、楊凱翔）1130530