和泰車通過配息20元創高 今年拚小型車銷售23連霸

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（中央社記者鍾榮峰台北30日電）和泰車今天上午在新北市新莊綜合園區舉行股東會，通過每股配發現金股利新台幣20元，與2021年配息水準相同，續站歷史新高。和泰車指出，今年全力達成小型車銷售23連霸、商用車銷售蟬聯第1的紀錄。

和泰車2023年稅後獲利新台幣228.58億元，創歷史新高，每股稅後純益41.03元，和泰車股東會今天通過每股配發現金股利20元，現金配發率約48.7%。

和泰車董事長黃南光在致股東營業報告書中指出，今年全球經濟政治及各國央行貨幣政策仍充滿不確定性，不過各車廠生產供應回穩，預估今年台灣新車掛牌仍有45萬輛以上水準，和泰車今年全力達成小型車銷售23連霸、商用車銷售蟬聯第1的紀錄。

面對淨零碳排趨勢以及汽車產業變革，和泰車表示，持續導入搭載環保動力的電動車，例如TOYOTA的純電動車bZ4X，插電式油電混合車PRIUS PHEV，以及氫能巴士CAETANO，也積極投入充電樁事業。

和泰車日前表示，受惠進口車到港，預估5月台灣新車掛牌數可到4.1萬台，優於5月初預期的4萬輛。

展望第2季市況，和泰車指出，5月各主要品牌車廠積極舉辦販售活動，預估第2季市況有機會較第1季佳，和泰車今年業績朝比2023年成長的目標邁進。（編輯：楊凱翔）1130530