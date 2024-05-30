壽險第2家 南山人壽擬赴新加坡設SPV海外發債

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（中央社記者謝方娪台北30日電）繼國泰人壽後，南山人壽今天舉行董事會，通過擬在新加坡設立100%持有的SPV（特殊目的公司），額定資本額為2000萬美元，預計設立後將以發行具資本性質美元債並以所取得資金進行投資運用為目的。

考量國內債市胃納有限，為增加保險業籌資管道，金管會今年鬆綁法規，開放保險業透過設立SPV在海外發債籌資，投資SPV的資本金及透過SPV發債募得資金，均會併計海外投資限額管控，最高不得超過可運用資金的45%，金管會預計將於上半年完成法規修正作業。

南山人壽今天舉行董事會，通過擬設立100%持有的專以發行具資本性質債券及其資金運用為目的的特定目的國外籌資事業，以強化財務結構並充實資本。

南山人壽說明，為充實資本以順利接軌國際ICS制度，並遵照主管機關法令開放腳步，今天董事會決議擬於新加坡設立100%持有的子公司Nanshan Life Pte. Ltd.，額定資本額為2000萬美元，待設立後將以發行具資本性質美元債券並以所取得資金進行投資運用為目的。

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南山人壽指出，考量初次發行主要銷售對象為亞洲投資人，加上衡酌地點便利性，因此選擇在亞洲金融中心新加坡設立特定目的國外籌資事業，此案後續將向台灣主管機關提出申請設立，並待主管機關核准後，進行後續相關作業。

國泰人壽已搶頭香於今年3月6日董事會通過擬於新加坡設立100%持有的SPV，南山人壽跟進成為第2家擬赴新加坡設SPV海外發債的壽險公司，除此之外，新光人壽內部亦正在評估設立SPV海外發債，待正式提董事會通過後將對外公告。（編輯：潘羿菁）1130530