睽違3年中油調漲工業大戶氣價 適度反映成本

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（中央社記者曾智怡台北31日電）為適度反映氣源成本，中油宣布明天起調漲每月用氣量逾10萬立方公尺工業用戶天然氣價格。經濟部指出，受影響戶數僅占全台工業用戶11%，盼透過減少對工業大戶補貼，幫助中油永續經營，這也是中油睽違3年調漲工業用戶氣價。

調漲工業大戶氣價後，中油估增新台幣23.3億元收入；但因同時調降電業氣價，減少23.2億元收入，中油實際財務挹注約1000萬元。

中油公司今天宣布，為考量照顧民生，113年6月民生用戶氣價不調整，由中油吸收；另依據政府核定的天然氣價格公式計算，電業用戶價格調降1.29%。

至於非電業用戶，中油表示，價格自110年6月至今皆未調整，其平均售價仍遠低於目前成本，差距高達5元（每立方公尺），應適度調整其氣價以反映部分氣源成本。

經濟部決議，此次非電業用戶（工業用戶、合格汽電共生系統及公用天然氣事業售予工業用戶）的天然氣價格當中，每月用氣量在10萬（含）立方公尺以下不調整；每月用氣量超過10萬至100萬立方公尺（含）調漲1元；每月用氣量超過100萬立方公尺以上調漲2元，其他未調足部分持續由中油吸收。

中油指出，此次非電業用戶的氣價調整旨在合理反映部分氣源成本，減少對工業大戶補貼，受價格影響戶數僅占全台工業用戶約11%。

經濟部官員補充，超過10萬度的用戶，比例加起來雖然僅約11%，卻占總工業用量的84%；適度的反映成本，除了讓補貼更加合理，也可以幫助中油的永續經營。（編輯：張均懋）1130531