日本能源展首見台灣船隊 寶崴搶進國際離岸風電市場

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘智義台北3日電）繼「護國神山」台積電前進日本設立第一座晶圓廠後，台灣本土離岸風電海事工程團隊的寶崴海事工程今天宣布，也將進軍日本及國際離岸風電市場。

森崴能源子公司寶崴海事工程首度參加6月3日起在東京舉辦的「日本能源展」，以「從台灣出發、跨入亞太國際」為主題，宣告自組的離岸風電海工船隊，正式向日本及全球風電案場招商。

寶崴海事工程說明，是目前國內首支主攻離岸風電海事工程的船隊，旗下共計有重吊船、水下升降安裝船、多元支援船等3艘大型工程船，及國內外海事工作人員共計百人。打造的第一艘4000噸「巨人號」重吊船，將在近期抵達台灣外海，開啟台電2期離岸風電的海上工程施作。

除了負責森崴集團旗下富崴能源所承包的台電離岸2期計畫海事工程，寶崴海事預計將承接未來國內離岸風電3-2、3-3主要風場的海事工程專案，將是台灣第一支專業且多功能的風電海工團隊，期望成為台灣建造下一個「護國神山」離岸風電產業不可或缺的海上工程船隊。

為了讓世界看到台灣海工船隊的實力，寶崴團隊出席6月3日至5日，在日本東京Big Sight舉辦的日本能源週展會，除了提供船隊資訊及過往的海工實績，也將向國際買家釋出全球招商的訊息。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

寶崴海事工程表示，國際開發商通常會將亞太區視為一個市場，寶崴的目標是洽談「區域性策略合作」，尤其對亞太自然環境、海域、海洋氣象相對熟悉，能夠更快速上手並快速切入日本、韓國、東南亞等市場進行施作。

日本能源高峰會暨展覽會（Japan Energy Summit & Exhibition），是連結全球能源界與日本能源價值鏈的年度盛會，將匯集全球客戶、供應商、合作夥伴。寶崴以「從台灣出發、跨入亞太國際」為主題，展現堅強的亞太經驗實力、重要船機資產及優良的國際一級合作夥伴協力進入亞太眾多重要國家。（編輯：蘇志宗）1130603