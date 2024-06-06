AI帶動散熱需求 雙鴻5月營收年增55%

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（中央社記者曾仁凱台北6日電）AI需求帶動下，散熱大廠雙鴻今天公布5月營收新台幣13.75億元，年增率高達55.12%，也比4月成長13.14%，創下2022年2月以來的近28個月新高。

雙鴻董事長林育申日前表示，AI已進入軍備競賽，由於AI伺服器的瓦數不斷增加，帶動散熱需求，估計今年氣冷散熱市場規模會比去年增加約30%至40%，水冷散熱更是數倍成長，有利公司營運。

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雙鴻累計今年前5月營收57.4億元，年增率14.2%。林育申說，下半年本來就是傳統旺季，過往雙鴻的上下半年營收比大約是45：55，今年隨伺服器出貨轉換，下半年動能會比往年更強。

輝達（NVIDIA）最新的GB200 AI晶片，預計今年底開始出貨，將帶動新的水冷散熱需求增加，雙鴻積極擴建相關產能，包括分歧管（CDM）、冷水分配器（CDU）、水冷板（cold plate）都有擴產計畫進行中。在水冷商機帶動下，林育申看好公司明年營運可望有大幅度成長。（編輯：楊蘭軒）1130606