京城銀：若要併購須顧3方權益 考量有利公司發展選項

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（中央社記者張璦台北7日電）京城銀行今天舉行股東常會，針對外界傳京城銀可能被併購一事，董事長戴誠志表示，談併購要兼顧股東、員工、客戶3方權益，以及符合所有法規，永續經營最重要，若有對公司發展最好、有利的選擇，都可能會考量。

京城銀今天舉辦2024年股東常會，由戴誠志主持，會中承認2023年度營業報告書、財務報表、各項討論事項，以及2023年度盈餘分配案，決議配發每股新台幣3元現金股利，高於前一年度的1.1元以及2021年度的2.1元。

京城銀表示，2023年度累計稅後盈餘為62.07億元、稅後每股盈餘（EPS）5.59元，淨值報酬率（ROE）13.42％、稅後資產報酬率（ROA）1.62%。資產品質在審慎的風險管理與授信政策下維持一定水準，截至2023年底逾放比率0.02%、呆帳覆蓋率7571.27%，優於銀行同業平均。

資本水準方面，京城銀指出，截至2023年底止，全行總資產規模達3843億元，資本適足率為16.58%，第一類資本比率為15.43%，均較2022年底的14.05%、12.92%大幅上升。

今天會中有小股東關切併購議題，並引述媒體報導指出，京城銀出售股權成交價應會落在每股50至55元之間，不過，考量營業表現、目前股價等指標，希望管理層兼顧小股東權益，爭取更好收購價格。

對此，戴誠志表示，併購除捍衛小股東權益，也要照顧到員工安置、客戶權益，以及一定要符合主管機關所有法規。每位股東對價格可能有不同預期，也都有出售股票的權利，京城銀身為上市公司，尊重股東處分持股的選擇，並感謝長期與京城銀努力的股東。

戴誠志受訪時表示，併或不併，京城銀永續經營是最重要的，在保護股東、客戶、員工的前提之下，若有對京城銀發展最好、有利的選擇，都可能會考量。

展望2024年，京城銀指出，將持續專注於利差的提升、核心存款的穩定與資金成本的控管；2024年京城銀各項預期營業目標分別為台外幣總存款年度均值2978億元、台外幣總放款年度均值2462億元。

京城銀表示，將秉持永續經營理念，致力維持健全的財務結構與良好的資產品質，為所有股東創造最大的獲利與價值。（編輯：楊凱翔）1130607