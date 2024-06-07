個資保護接軌國際 資策會助集保獲首家CBPR驗證

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（中央社記者蘇思云台北7日電）個資保護議題日漸重要，資策會今天表示，協助台灣集保結算所在4月12日正式通過跨境隱私規則（CBPR）驗證，成為台灣首家取得CBPR及台灣個人資料保護與管理制度（TPIPAS）雙驗證的企業，接軌國際隱私保護標準。

台灣集保結算所自民國101年10月積極導入台灣個人資料保護與管理制度（TPIPAS），成為國內證券期貨市場中首家優先導入TPIPAS制度的企業。

財團法人資訊工業策進會（資策會）今天發布新聞稿，資策會作為跨境隱私規則（Cross-Border Privacy Rules, CBPR）當責機構，是台灣唯一負責執行CBPR第三方驗證的單位，協助企業先以台灣個人資料保護與管理制度（TPIPAS）驗證為基礎，逐步銜接CBPR國際隱私保護要求。

資策會提供一驗雙證的服務，協助台灣集保結算所在今年4月12日正式通過跨境隱私規則（CBPR）驗證，成為台灣首家取得CBPR及TPIPAS雙驗證的企業，在今天舉辦跨境隱私規則CBPR授證儀式。

資策會表示，CBPR是一項國際個人資料保護標準，有助於建立區域市場共同個資規範，協助會員國建立起一套安全可信賴的跨境隱私規則體系（CBPRs）。

資策會作為台灣唯一執行CBPR驗證的當責機構，協助企業進行流程診斷與優化，透過定期驗證，由公正客觀的外部專家提供個資年度體檢報告，找出個資體質需改善的部分；並藉由取得CBPR標章，以表彰與國際知名企業同等級的個資管理能力。

資策會表示，未來將提供更多元的個資隱私服務，協助企業獲得全球CBPR驗證，接軌全球隱私保護標準。（編輯：張均懋）1130607