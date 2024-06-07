首家獲CBPR企業誕生 國發會：個資保護應為品牌一環

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇思云台北7日電）國發會今天表示，台灣集中保管結算所成為台灣首家CBPR驗證企業，呼籲企業對待個資保護議題，不該只是被動遵守法規，而應視為提升品牌形象價值的一環，投注資源把個資保護導入企業文化。

國發會持續推動「跨境隱私規則（Cross-Border Privacy Rules）」機制下，台灣CBPR授證當責機構（Accountability Agent, AA）財團法人資訊工業策進會（資策會）今天宣布台灣集中保管結算所通過審查，成為台灣第一家CBPR驗證企業。

國發會晚間發布新聞稿，近年數位經濟成為全球經貿活動的核心，資料跨境傳輸成為企業商務運營的普遍現象。

國發會指出，由於資料跨境傳輸不可避免對個人隱私帶來風險，企業追求正當商業利益時，如何為當事人提供適當的保護，不僅是消費者關切的議題，也逐漸成為企業選擇國際貿易合作夥伴的重要考量事項。企業取得CBPR驗證，能表現具國際性的個資保護水準，增加爭取國際貿易的合作機會。

國發會指出，台灣集中保管結算所是金融市場唯一的後台機構，提供權益證券、固定收益、票券、基金、期貨與跨境保管服務的多元化市場平台，繼2013年取得台灣個人資料保護與管理制度（TPIPAS）驗證後，今年進一步通過CBPR驗證，展現願意遵循國際個資保護標準及強化保障投資人個資的決心。

國發會表示，在數位科技對隱私威脅漸增、民眾個資保護意識抬頭之際，企業對待個資保護議題，不該僅被動遵守法規，而應視為提升品牌形象價值的一環，積極投注適當資源，將個資保護導入企業文化。

國發會未來將跟資策會共同合作，持續向國內企業推廣導入CBPR機制，協助台灣企業建立符合國際標準的個資管理制度。（編輯：張均懋）1130607