面板雙虎5月營收 友達年增16%、群創年增0.8%

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（中央社記者潘智義台北11日電）面板雙虎友達光電今天公布5月自結合併營收新台幣253.4億元，較4月增加6.6%，較去年同期增加16.2%；群創光電自結5月合併營收189億元，較4月減少2%，年增0.8%。

友達統計，5月面板總出貨面積達185.5萬平方公尺，較4月增加11.3%，較去年同期減少9.4%。

群創統計，5月大尺寸面板合併出貨量共計1039萬片，較4月增加3.3%；中小尺寸面板合併出貨量共計1670萬片，較4月減少4.9%。

研調機構群智諮詢指出，全球液晶電視面板市場6月進入需求淡季，主要面板廠從6月開始減產；面板需求面已傳出寒意，正逐步蔓延至面板供應商，隨著面板廠減產，面板價格將趨於穩定。

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研調機構集邦科技（TrendForce）表示，電視面板6月需求持續減弱，預估面板廠仍會堅守面板報價全面持平，但因面板廠態度未完全一致，供給調節沒有一步到位，需觀察部分電視面板價格下跌壓力是否開始浮現。

國際數據資訊公司（IDC）表示，因品牌商備貨完畢，電視面板需求動能不足，但中國618銷售在即，歐美奧運促銷即將展開，預估6月電視面板價格可望持平。（編輯：張良知）1130611