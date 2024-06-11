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6月電子期跌 金融期漲

2024/6/11 14:15
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（中央社台北11日電）台北股市今天下跌66.26點，收21792.12點。6月電子期收1151.55點，下跌3.50點，正價差0.17點；6月金融期收1973.40點，上漲2.20點，逆價差2.31點。

6月電子期以1151.55點作收，下跌3.50點，成交970口。7月電子期以1147.20點作收，下跌2.00點，成交1口。

電子現貨以1151.38點作收，上漲0.11點；6月電子期貨與現貨相較，正價差0.17點。

6月金融期以1973.40點作收，上漲2.20點，成交958口。7月金融期以1967.40點作收，上漲3.80點，成交8口。

金融現貨以1975.71點作收，上漲1.47點；6月金融期貨與現貨相較，逆價差2.31點。實際收盤價以期交所公告為準。1130611

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