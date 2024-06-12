新興：今年展望樂觀 購入二手船填補運能

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（中央社記者江明晏台北12日電）新興今天召開股東會，董事長許積皋表示，受紅海危機影響，油輪及海岬型船舶供需吃緊，對今年展望樂觀。針對小股東提問船隊老化問題，他回應，由於新船價格處高峰，將購入5到10年左右的二手船填補運能。

新興今天召開股東常會，由董事長許積皋主持，會中通過去年每股獲利（EPS）0.76元，配發現金股利每股0.75元。

針對小股東提問船舶營運老化問題，許積皋表示，新興持續汰換船隻，並從2手市場購買5年到10年左右的船，目前新船價格處於高峰，訂購新船對公司長期而言較危險，預估會以淘汰1艘才增加1艘的步調，維持現有船隊規模。

新興去年度船隊共計15艘船舶，包含3艘30萬噸級巨型油輪（VLCC）及12艘散裝船，其中有1艘超大型鐵礦砂專用船、7艘海岬型、4艘卡姆薩型，包含去年9月購入的1艘二手卡姆薩型散裝船。

許積皋表示，油輪近期受到供給需求不平衡影響，紅海危機發生後，船舶繞行拉長距離，因此對今年展望樂觀，也看好季節性的需求。

此外，他表示，鋁礬土貿易量成長率居所有乾散貨物第一，預估今年需求成長高達8%，將帶動海岬型船舶需求，近2到3年鋁需求年年大增，使散裝船的供給更為吃緊，鋁原料要從亞洲到西非去載運，路程跟亞洲去巴西一樣遠，船舶的需求時間拉長，就會牽動運價。

展望2024年，新興預期市場將緩慢調整與復甦，對於散裝海運市場產生正面影響。

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他指出，當前散裝船舶新造船訂單量處於歷史低位，全球船舶供需處於失衡狀態，2024年國際海事組織（IMO）環保減碳新規及歐盟碳排放交易體系方案實施，為了降低碳稅，以及未達碳強度指標標準的船舶必須降速節省燃料，進而拉長船舶週轉天數或淘汰報廢所造成的運力缺口仍難以補足，全球散裝航運的供給仍緊張，有望推升散裝航運的營運表現。

新興指出，因海運產業經營方式的改變，以往採長期租約的經營模式已不復存在，會妥善規劃定期租船（Time Charter/Period Charter）或定程租船（Voyage Charter）的比例，避免受現貨市場波動影響。（編輯：楊蘭軒）1130612