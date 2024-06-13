DRAM第1季營收增5.1% 集邦：第2季合約價看漲18%

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中新竹13日電）市調機構集邦科技統計，第1季DRAM產業營收183.5億美元，季增5.1%，主要受惠產品合約價上揚。集邦科技預期，第2季DRAM合約價可望進一步上揚13%至18%。

集邦科技表示，受淡季效應影響，第1季動態隨機存取記憶體（DRAM）3大供應商三星（Samsung）、SK海力士（Hynix）及美光（Micron）出貨同步減少，不過漲價意圖強烈，合約價上揚，營收延續攀升趨勢。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

集邦科技指出，第1季全球DRAM產業營收183.5億美元，季增5.1%；三星市占率43.9%，居龍頭地位；SK海力士及美光分居第2、3位，市占率分別為31.1%及21.5%。

展望第2季，集邦科技調查，三星與SK海力士第2季出貨可望回升，三星將增加個位數百分比，SK海力士增加約4%至6%；美光出貨恐小幅季減。在客戶採購心態積極下，第2季DRAM合約價可望上揚13%至18%。（編輯：張良知）1130613