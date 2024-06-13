台灣精品大馬快閃活動 AI與綠色永續落實環保經濟

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（中央社記者黃自強吉隆坡13日專電）台灣精品快閃活動今天在馬來西亞舉行，近距離展現MIT的創新和高品質製造，並推廣台灣AI與綠色永續產品，實現環保與經濟發展的雙贏目標。

根據外貿協會新聞稿，以「台灣精品福熊樂園」主題的台灣精品快閃活動今天在5隻吉祥物「台灣精品福熊」帶領下揭開序幕。

外貿協會指出，「台灣精品福熊樂園」展示並提供一個互動和娛樂的環境，近距離體驗和瞭解台灣製造的創新和高品質產品，今年參與的台灣精品品牌與產品比去年多出2.5倍，共有32家品牌，多達60件的優質產品，證明台灣重視馬來西亞市場。

駐馬來西亞台北經濟文化辦事處副代表卜正珉表示，台馬雙邊經貿關係一直都很密切，對馬來西亞投資居外資排行第8位，今年第一季雙邊貿易達88億美元，較去年同期成長31%。

值得注意的是這次台灣精品快閃活動也推廣台灣的AI與綠色永續產品，人工智慧AI科技與綠色永續是現代社會發展的兩大重要趨勢，隨著馬來西亞經濟的快速發展，對AI科技和環保綠色產品需求日益增長，鼓勵企業在可朝永續發展方面投資。

外貿協會指出，馬來西亞政府已特別在2023年和2024年的預算案中，重點強調永續性和綠色技術，包括延長綠色技術投資稅收優惠和改進綠色技術融資計畫。

根據外貿協會資料，諸如綠色科技PCR環保材質外接式硬碟、綠色環保筆電、人工智慧會議系統產品、電子後視鏡等，都展現台灣製造在創新、設計、品質、人工智慧和追求綠色永續的成績。（編輯：陳承功）1130613