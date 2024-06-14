美通膨降溫科技股衝高 法人：台股短線電子續強

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（中央社記者鍾榮峰台北14日電）美科技股勁揚，蘋果、微軟、輝達、博通均創歷史收盤新高，標普與那指連創新高，台股13日盤中和收盤均創歷史新高。法人指出，美國通膨數據降溫，市場預期美聯準會降息機率增加，帶動美科技股強勢表態，台股資金將流向大型電子股，短線估電子強、傳產弱勢。

美股主要指數多收漲，其中標普500與那指為連續第4個交易日創新高。道瓊工業指數下跌65.11點或0.17%，以38647.10點作收，標準普爾500指數上漲12.71點或0.23%，收5433.74點。科技股為主的那斯達克指數上揚59.12點或0.34%，收17667.56點，費城半導體指數勁揚81.55點或1.48%，收5602.42點。

美科技股勁揚，蘋果（Apple）收214.24美元，小漲0.55%，再創收盤歷史新高，重返美股市值王，微軟（Microsoft）收441.58美元，小漲0.12%，也創歷史收盤新高價，人工智慧AI晶片大廠輝達（NVIDIA）收129.61美元，上漲3.52%，再創歷史收盤新猷，博通（AVGO-US）收1678.99美元，大漲12.27%，衝歷史新高。台積電美國存託憑證（ADR）收172.91美元，小漲0.27%，站歷史收盤次高。

台股加權指數13日盤中勁揚391.14點，最高22440.1點，再創盤中歷史新高；終場大漲263.08點，收22312.04點，同創收盤新高，成交值新台幣5169.62億元。三大法人同步買超，合計買超346.35億元，其中自營商買超17.9億元，投信買超5.4億元，外資及陸資買超323.05億元。

在台指期淨部位，三大法人13日淨空單增加1062口至7128口，其中外資淨空單增加2179口至13318口。

本土期貨法人指出，美國通膨數據降溫，市場預期美國聯邦準備理事會（Fed）降息機率增加，加上蘋果搭上AI人工智慧熱潮，帶動美科技股強勢表態。

展望台股後市，法人指出，台股13日市場資金從傳產類股抽離後流向大型電子股，台指期與代表中小型的櫃買OTC指數，同步脫離過去兩週的整理區間，強勢噴出，預期短線台、美股市維持電子強、傳產弱勢的格局。（編輯：楊凱翔）1130614