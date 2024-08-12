外資上週賣超台股715億 大砍鴻海逾13萬張最多

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（中央社記者曾仁凱台北12日電）台股上週劇烈震盪，根據證交所統計，上週外資在集中市場賣超高達新台幣715.47億元，其中賣超鴻海13.41萬張排第1。

台股上週走勢激烈震盪，5日暴跌1807點，創台股史上最大收盤跌點及跌幅紀錄，不過之後反彈收復部分失土。

上週外資自集中市場賣超前3名分別為鴻海，賣超13萬4109張；其次為台企銀5萬1847張，和新光金4萬8571張。

買超前3名則分別為聯電5萬9926張；華邦電2萬6474張，和大同2萬6321張。

根據證交所統計，累積今年初至8月9日止，外資累計賣超金額擴大到4249.3億元。外資總持有股票市值為30兆1401億元，占全體上市股票市值44.11%。（編輯：楊凱翔）1130812