市場聚焦美國CPI數據出爐 亞股多收高

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（中央社香港12日綜合外電報導）投資人已設法走出上週美國經濟衰退疑慮引發的震盪走勢，將焦點轉向預計本週稍後出爐的美國關鍵通膨及零售數據，亞股今天多收高。

法新社報導，美國7月非農就業新增人數遠遜於預期、引發經濟衰退疑慮，導致股市上週大跌、讓投資人哀鴻遍野，但美股之後數日反彈，並在9日收高。

報告顯示，到8月3日為止的一週，美國初次申請失業救濟金的人數低於預期，降低經濟衰退疑慮，從而帶動美股上漲。

儘管如此，分析家警告說，交易市場雖已恢復部分平靜，但交易者仍然緊張不安，焦慮地等待新一輪經濟指標出爐。

美國預計本週稍後公布消費者物價指數（CPI）和零售數據報告，可能為美國聯邦準備理事會（Fed）降息提供更多空間。

先前公布的一系列經濟數據顯示，物價可能已持續獲得控制，各界預期聯準會將在9月政策會議中決議降息1碼（25個基點），而且2025年1月前至少會再降息1次。

不過，有聯準會官員對利率展望持不同看法。

聯準會理事鮑曼（Michelle Bowman）說，她仍認為通膨可能復熾，並且仍對任何太快降息的決定審慎以待；波士頓聯邦準備銀行總裁柯林斯（Susan Collins）則認為，如果數據持續顯示物價獲得控制，聯準會官員很快就會開始降息。

亞股方面，香港、雪梨、首爾、台北、雅加達及威靈頓股市均收高，上海、新加坡、馬尼拉股市則收低。日本今天因國定假日「山之日」補假1天，東京股市休市。（譯者：洪啟原/核稿：陳正健）1130812